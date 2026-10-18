Η Σαρλίζ Θίρον με δημιουργία Tom Ford στο κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala 2026

Η Charlize Theron επέλεξε ένα μαύρο, διάφανο φόρεμα Tom Ford για την εμφάνισή της το βράδυ του Σαββάτου, στο Academy Museum of Motion Pictures, στο Λος Άντζελες.Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε μια δημιουργία που συνδύαζε περίτεχνες λεπτομέρειες και διαφάνειες Το σχέδιο του Tom Ford ξεχώριζε για το διακοσμημένο με αστραφτερές παγιέτες και πολύτιμους λίθους μπούστο και τη διαφάνεια στο μπροστινό μέρος.Στη μέση, η φούστα μετατρεπόταν σε ένα εξίσου διάφανο σύνολο, με περίτεχνα μοτίβα και λαμπερές λεπτομέρειες.Για τα κοσμήματά της εμπιστεύτηκε τον οίκο Boucheron, επιλέγοντας εντυπωσιακά σκουλαρίκια σε σχήμα βέλους. Η γεωμετρική γραμμή τους συμπλήρωνε ιδανικά τον σύγχρονο χαρακτήρα της εμφάνισής της.