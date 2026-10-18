Η Σαρλίζ Θίρον με δημιουργία Tom Ford στο κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala 2026
MARIE CLAIRE

Η Σαρλίζ Θίρον με δημιουργία Tom Ford στο κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala 2026

Η ηθοποιός τιμήθηκε με το βραβείο Icon Award στην εκδήλωση του Σαββάτου.

Η Σαρλίζ Θίρον με δημιουργία Tom Ford στο κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala 2026
Η Charlize Theron επέλεξε ένα μαύρο, διάφανο φόρεμα Tom Ford για την εμφάνισή της το βράδυ του Σαββάτου, στο Academy Museum of Motion Pictures, στο Λος Άντζελες.
 
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε μια δημιουργία που συνδύαζε περίτεχνες λεπτομέρειες και διαφάνειες Το σχέδιο του Tom Ford ξεχώριζε για το διακοσμημένο με αστραφτερές παγιέτες και πολύτιμους λίθους μπούστο και τη διαφάνεια στο μπροστινό μέρος.

Στη μέση, η φούστα μετατρεπόταν σε ένα εξίσου διάφανο σύνολο, με περίτεχνα μοτίβα και λαμπερές λεπτομέρειες.

Για τα κοσμήματά της εμπιστεύτηκε τον οίκο Boucheron, επιλέγοντας εντυπωσιακά σκουλαρίκια σε σχήμα βέλους. Η γεωμετρική γραμμή τους συμπλήρωνε ιδανικά τον σύγχρονο χαρακτήρα της εμφάνισής της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης