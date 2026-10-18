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Σοβαρό τροχαίο με νταλίκα και ΙΧ στην Αττική Οδό: Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του τράκτορα
Σοβαρό τροχαίο με νταλίκα και ΙΧ στην Αττική Οδό: Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του τράκτορα
Ο τραυματίας που δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας κατέληξε στις γραμμές του προαστιακού, διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό - Ομαλοποιήθηκε η κυκλοφορία
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός οδηγού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένας τράκτορας και ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Ο οδηγός του ογκώδους οχήματος, ο οποίος κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, κατέληξε στις γραμμές του Προαστιακού μετά την σύγκρουση.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Αμέσως μετά το ατύχημα, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ έκλεισαν προσωρινά οι είσοδοι στην Αττική Οδό από τη λεωφόρο Φυλής και τη λεωφόρο Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, όλες οι λωρίδες έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μετά την απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένας τράκτορας και ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Ο οδηγός του ογκώδους οχήματος, ο οποίος κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, κατέληξε στις γραμμές του Προαστιακού μετά την σύγκρουση.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Αμέσως μετά το ατύχημα, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ έκλεισαν προσωρινά οι είσοδοι στην Αττική Οδό από τη λεωφόρο Φυλής και τη λεωφόρο Δημοκρατίας.
Ανοιξε η Αττική Οδό
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, όλες οι λωρίδες έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μετά την απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων.
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