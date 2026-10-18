Σοβαρό τροχαίο με νταλίκα και ΙΧ στην Αττική Οδό: Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του τράκτορα
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική Οδός Τροχαίο Φορτηγό Μεταμόρφωση

Σοβαρό τροχαίο με νταλίκα και ΙΧ στην Αττική Οδό: Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του τράκτορα

Ο τραυματίας που δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας κατέληξε στις γραμμές του προαστιακού, διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό - Ομαλοποιήθηκε η κυκλοφορία

Σοβαρό τροχαίο με νταλίκα και ΙΧ στην Αττική Οδό: Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του τράκτορα
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός οδηγού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένας τράκτορας και ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Ο οδηγός του ογκώδους οχήματος, ο οποίος κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, κατέληξε στις γραμμές του Προαστιακού μετά την σύγκρουση.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.


Ανοιξε η Αττική Οδό

Αμέσως μετά το ατύχημα, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ έκλεισαν προσωρινά οι είσοδοι στην Αττική Οδό από τη λεωφόρο Φυλής και τη λεωφόρο Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, όλες οι λωρίδες έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μετά την απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων.
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η EON γίνεται Nova TV

Η ΕΟΝ γίνεται Nova TV και φέρνει όλα όσα αγαπάς σε ένα ολοκαίνουργιο περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης