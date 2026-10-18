Kate Middleton: Οι νέες φωτογραφίες της με χαλαρό στυλ στην εξοχή

Η Kate Middleton πρωταγωνιστεί σε τρία νέα πορτρέτα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα που ο Prince Harry και η Meghan Markle πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους στη Βρετανία μετά την επιστροφή τους.Στις φωτογραφίες, τις οποίες τράβηξε ο φωτογράφος Josh Shinner, η πριγκίπισσα της Ουαλίας χαμογελά στον φακό, σε μια καταπράσινη τοποθεσία στην Κορνουάλη. Φορά ένα χακί τζάκετ πάνω από ένα πουλόβερ με μοτίβα, υιοθετώντας ένα χαλαρό και ανεπιτήδευτο στιλ.Τα νέα πορτρέτα συνδέονται με την έναρξη ενός ακόμη σκέλους της σημαντικής πρωτοβουλίας της για την υποστήριξη της ανάπτυξης των μικρότερων παιδιών. Μέσω του Centre for Early Childhood, η Kate θέλει να διερευνήσει πώς η επαφή με τη φύση μπορεί να ενισχύσει την ψυχική και σωματική ευεξία των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, αλλά και των ανθρώπων που τα φροντίζουν.