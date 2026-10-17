Ναταλία Γερμανού για Γιώργο Βαρδινογιάννη: Όταν ήμουν πιτσιρίκα μου έλεγε ο πατέρας μου «τις Κυριακές με ξεχνάς, έχω γήπεδο με τον Πρόεδρο»

Καλύτερα Δε Γίνεται»

σχέση





Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια στάθηκε στο ενδιαφέρον που έδειχνε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης για την τηλεοπτική της δουλειά. Όπως τόνισε, είχε την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τι ενδιαφέρει το κοινό και συχνά συζητούσε μαζί της για τα θέματα της εκπομπής: «Παρά το γεγονός ότι οι αγάπες του ήταν η οικογένειά του, η θάλασσα, η Κρήτη και ο Παναθηναϊκός, είχε απίστευτο τηλεοπτικό ένστικτο. Ήξερε να αφουγκράζεται τι αρέσει στον κόσμο. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ να ξέρει τι θέματα θα παίξουμε, να μου δώσει συμβουλές».



Κλείνοντας την αναφορά της στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που ήταν κοντά του, αποχαιρετώντας τον με μια φράση που συνδέεται με την αγάπη του για τη θάλασσα. Όπως είπε: «Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στα παιδιά του, σε όλους τους δικούς του. Καλές θάλασσες καπετάνιο, καλές θάλασσες και ήρεμες με μπουνάτσα πάντα».