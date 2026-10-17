Ναταλία Γερμανού για Γιώργο Βαρδινογιάννη: Όταν ήμουν πιτσιρίκα μου έλεγε ο πατέρας μου «τις Κυριακές με ξεχνάς, έχω γήπεδο με τον Πρόεδρο»
Ναταλία Γερμανού για Γιώργο Βαρδινογιάννη: Όταν ήμουν πιτσιρίκα μου έλεγε ο πατέρας μου «τις Κυριακές με ξεχνάς, έχω γήπεδο με τον Πρόεδρο»
Καλές θάλασσες καπετάνιο, καλές θάλασσες και ήρεμες με μπουνάτσα πάντα, δήλωσε η παρουσιάστρια
Στις αναμνήσεις της από τον Γιώργο Βαρδινογιάννη αναφέρθηκε η Ναταλία Γερμανού, θυμούμενη πως όταν ήταν μικρή, ο πατέρας της, Φρέντυ Γερμανός της έλεγε ότι τις Κυριακές θα έλειπε, καθώς είχε κανονίσει να πάει στο γήπεδο με τον «Πρόεδρο».
Στην έναρξη της εκπομπής της «Καλύτερα Δε Γίνεται», το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, η παρουσιάστρια επέλεξε να ακουστεί το τραγούδι «Sailing», τιμώντας τη μνήμη του «Καπετάνιου», ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, στα 90 του χρόνια.
Όπως εξήγησε η Ναταλία Γερμανού, τους συνέδεε μια μακροχρόνια σχέση, καθώς η ίδια κατάφερε να διατηρήσει τη στενή φιλία που είχε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης με τον πατέρα της. Χαρακτηριστικά, η παρουσιάστρια μοιράστηκε μία από τις αναμνήσεις που έχει από τα παιδικά της χρόνια, όταν οι δύο άντρες είχαν ορίσει ημέρα συνάντησης την Κυριακή για να παρακολουθήσουν αγώνες του Παναθηναϊκού.
Περιγράφοντας τη σχέση τους, ανέφερε: «Αυτός ήταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Όταν ήμουν πιτσιρίκα θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει τις Κυριακές με ξεχνάς. Έχω γήπεδο με τον Πρόεδρο. Ήταν πάρα πολύ στενοί φίλοι. Ήταν πολύ δεμένοι, πολύ αγαπημένοι και κάθε Κυριακή ήταν μαζί στις πρώτες θέσεις για να δουν Παναθηναϊκό. Βέβαια διατήρησα αυτή τη σχέση στα χρόνια. Του είχα αδυναμία, το παραδέχομαι, του είχα ιδιαίτερη εκτίμηση και πρέπει να σας πω ότι ακόμα και τώρα, πόσες φορές στις συσκέψεις που είχαμε δεν χτύπαγε το τηλέφωνο; Έβλεπα καπετάνιος. Παρακολουθούσε την εκπομπή. Ήθελε να ξέρει. Μου έλεγε "τι θέματα έχετε;". Ανακατευόταν. Ήξερε. Είχε τρομερό τηλεοπτικό ένστικτο αυτός ο άνθρωπος».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια στάθηκε στο ενδιαφέρον που έδειχνε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης για την τηλεοπτική της δουλειά. Όπως τόνισε, είχε την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τι ενδιαφέρει το κοινό και συχνά συζητούσε μαζί της για τα θέματα της εκπομπής: «Παρά το γεγονός ότι οι αγάπες του ήταν η οικογένειά του, η θάλασσα, η Κρήτη και ο Παναθηναϊκός, είχε απίστευτο τηλεοπτικό ένστικτο. Ήξερε να αφουγκράζεται τι αρέσει στον κόσμο. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ να ξέρει τι θέματα θα παίξουμε, να μου δώσει συμβουλές».
Κλείνοντας την αναφορά της στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που ήταν κοντά του, αποχαιρετώντας τον με μια φράση που συνδέεται με την αγάπη του για τη θάλασσα. Όπως είπε: «Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στα παιδιά του, σε όλους τους δικούς του. Καλές θάλασσες καπετάνιο, καλές θάλασσες και ήρεμες με μπουνάτσα πάντα».
Στην έναρξη της εκπομπής της «Καλύτερα Δε Γίνεται», το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, η παρουσιάστρια επέλεξε να ακουστεί το τραγούδι «Sailing», τιμώντας τη μνήμη του «Καπετάνιου», ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, στα 90 του χρόνια.
Όπως εξήγησε η Ναταλία Γερμανού, τους συνέδεε μια μακροχρόνια σχέση, καθώς η ίδια κατάφερε να διατηρήσει τη στενή φιλία που είχε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης με τον πατέρα της. Χαρακτηριστικά, η παρουσιάστρια μοιράστηκε μία από τις αναμνήσεις που έχει από τα παιδικά της χρόνια, όταν οι δύο άντρες είχαν ορίσει ημέρα συνάντησης την Κυριακή για να παρακολουθήσουν αγώνες του Παναθηναϊκού.
Περιγράφοντας τη σχέση τους, ανέφερε: «Αυτός ήταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Όταν ήμουν πιτσιρίκα θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει τις Κυριακές με ξεχνάς. Έχω γήπεδο με τον Πρόεδρο. Ήταν πάρα πολύ στενοί φίλοι. Ήταν πολύ δεμένοι, πολύ αγαπημένοι και κάθε Κυριακή ήταν μαζί στις πρώτες θέσεις για να δουν Παναθηναϊκό. Βέβαια διατήρησα αυτή τη σχέση στα χρόνια. Του είχα αδυναμία, το παραδέχομαι, του είχα ιδιαίτερη εκτίμηση και πρέπει να σας πω ότι ακόμα και τώρα, πόσες φορές στις συσκέψεις που είχαμε δεν χτύπαγε το τηλέφωνο; Έβλεπα καπετάνιος. Παρακολουθούσε την εκπομπή. Ήθελε να ξέρει. Μου έλεγε "τι θέματα έχετε;". Ανακατευόταν. Ήξερε. Είχε τρομερό τηλεοπτικό ένστικτο αυτός ο άνθρωπος».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια στάθηκε στο ενδιαφέρον που έδειχνε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης για την τηλεοπτική της δουλειά. Όπως τόνισε, είχε την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τι ενδιαφέρει το κοινό και συχνά συζητούσε μαζί της για τα θέματα της εκπομπής: «Παρά το γεγονός ότι οι αγάπες του ήταν η οικογένειά του, η θάλασσα, η Κρήτη και ο Παναθηναϊκός, είχε απίστευτο τηλεοπτικό ένστικτο. Ήξερε να αφουγκράζεται τι αρέσει στον κόσμο. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ να ξέρει τι θέματα θα παίξουμε, να μου δώσει συμβουλές».
Κλείνοντας την αναφορά της στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που ήταν κοντά του, αποχαιρετώντας τον με μια φράση που συνδέεται με την αγάπη του για τη θάλασσα. Όπως είπε: «Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στα παιδιά του, σε όλους τους δικούς του. Καλές θάλασσες καπετάνιο, καλές θάλασσες και ήρεμες με μπουνάτσα πάντα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα