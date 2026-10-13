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Η Romee Strijd αποκαλύπτει πώς έμαθε πως δεν θα είναι φέτος στο show της Victoria’s Secret
MARIE CLAIRE

Η Romee Strijd αποκαλύπτει πώς έμαθε πως δεν θα είναι φέτος στο show της Victoria’s Secret

Η ίδια είχε γίνει γνωστή ως αγγελάκι της εταιρείας.
 

Η Romee Strijd αποκαλύπτει πώς έμαθε πως δεν θα είναι φέτος στο show της Victoria’s Secret
Το μοντέλο Romee Strijd, κυρίως γνωστή ως άγγελος της Victoria’s Secret, αποκάλυψε χθες μέσα από ένα βίντεο στο TikTok πως, προς έκπληξη όλων, δεν θα περπατήσει φέτος στο πολυαναμενόμενο (και αμφιλεγόμενο) show.

 
Η Ολλανδέζα καλλονή υποστηρίζει πως έκανε εντατική προετοιμασία και συμμετείχε στο casting με την προοπτική πως θα είναι και πάλι παρούσα στη φαντασμαγορική πασαρέλα. Η ίδια συμμετείχε κάθε χρόνο από το 2014 έως και το 2018. Έτσι κι αλλιώς, η πασαρέλα ακυρώθηκε το 2019 και δεν επαναλήφθηκε μέχρι το 2024. Η Romee, μητέρα δύο παιδιών πλέον, θεώρησε πως φέτος ήταν η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψει στην πασαρέλα -μάλιστα, το 2018 είχε επιλεχθεί να είναι εκείνη που φόρεσε το Shooting Star Swarowskilook κατά το κλείσιμο της επίδειξης.

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