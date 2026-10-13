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Η Nτέιζι Έντγκαρ Τζόουνς επαναφέρει τα graphic T-shirts στο προσκήνιο
MARIE CLAIRE

Η Nτέιζι Έντγκαρ Τζόουνς επαναφέρει τα graphic T-shirts στο προσκήνιο

Στις πρόσφατες εμφανίσεις της στη Νέα Υόρκη, η ηθοποιός έδωσε μια φρέσκια διάσταση στο casual ντύσιμο, συνδυάζοντας vintage μπλουζάκια με πολυτελή κομμάτια και ψηλοτάκουνα παπούτσια.

Η Nτέιζι Έντγκαρ Τζόουνς επαναφέρει τα graphic T-shirts στο προσκήνιο
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναβαθμίσει κανείς ένα απλό T-shirt, αλλά η Daisy Edgar-Jones φαίνεται να έχει βρει έναν από τους πιο ενδιαφέροντες. Στις πρόσφατες εμφανίσεις της στη Νέα Υόρκη, η ηθοποιός έδωσε μια φρέσκια, παιχνιδιάρικη διάσταση στο casual ντύσιμο, συνδυάζοντας vintage μπλουζάκια με πολυτελή κομμάτια και εντυπωσιακά ψηλοτάκουνα παπούτσια.

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