Ο influencer βοσκός από την Κρήτη που έδωσε συνέντευξη στο BBC
Ο influencer βοσκός από την Κρήτη που έδωσε συνέντευξη στο BBC
Ο Γιάννης Παπασηφάκης, που ζει στα Λευκά Όρη, έχει 130.000 ακόλουθους στο TikTok
Το BBC, στο πλαίσιο μιας σειράς ντοκιμαντέρ ανέβηκε στα Λευκά Όρη της Κρήτης για να συναντήσει έναν βοσκό που αποκαλεί «influencer”: τον Γιάννη Παπασηφάκη, ο οποίος έχει 130.000 ακόλουθους στο TikTok.
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