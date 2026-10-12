Ο influencer βοσκός από την Κρήτη που έδωσε συνέντευξη στο BBC

Το BBC, στο πλαίσιο μιας σειράς ντοκιμαντέρ ανέβηκε στα Λευκά Όρη της Κρήτης για να συναντήσει έναν βοσκό που αποκαλεί «influencer”: τον Γιάννη Παπασηφάκη, ο οποίος έχει 130.000 ακόλουθους στο TikTok.