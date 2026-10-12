Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ενθουσιασμένη η κόρη του Τζέιμς Στιούαρτ με τον ηθοποιό που τον υποδύεται: Δεν θα μπορούσαν να βρουν καλύτερο
Ενθουσιασμένη η κόρη του Τζέιμς Στιούαρτ με τον ηθοποιό που τον υποδύεται: Δεν θα μπορούσαν να βρουν καλύτερο
Ο Κέι Τζέι Άπα καταφέρνει να αποδώσει την προσωπικότητά του και να τον ζωντανέψει, χωρίς να κάνει μια απλή μίμηση, σχολίασε για τον πρωταγωνιστή της ταινίας Jimmy
Ο Κέι Τζέι Άπα καταφέρνει να αποδώσει την προσωπικότητά του και να τον ζωντανέψει, χωρίς να κάνει μια απλή μίμηση, σχολίασε για τον πρωταγωνιστή της ταινίας Jimmy
Η ερμηνεία του Κέι Τζέι Άπα στον ρόλο του Τζέιμς Στιούαρτ, στην επερχόμενη βιογραφική ταινία Jimmy, απέσπασε την επιδοκιμασία της κόρης του θρυλικού ηθοποιού.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Entertainment Weekly, η Κέλι Στιούαρτ-Χάρκορτ, περιέγραψε ως «απόκοσμη» την εμπειρία της όταν συνάντησε τον 29χρονο Άπα μεταμορφωμένο στον πατέρα της, στα γυρίσματα της ταινίας στην Ιρλανδία. Η Κέλι είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά που απέκτησε ο Στιούαρτ, ο οποίος πέθανε το 1997 σε ηλικία 89 ετών, με τη σύζυγό του, Γκλόρια Χάτρικ Στιούαρτ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1994, σε ηλικία 75 ετών.
«Ενθουσιάστηκα, όμως, γιατί το πρόβλημα με κάποιον που υποδύεται τον πατέρα μου είναι ότι δεν θέλεις να κάθεσαι επί δύο ώρες και να παρακολουθείς μια μίμηση του Τζέιμς Στιούαρτ. Ο πατέρας μου είχε έναν τόσο χαρακτηριστικό τρόπο ομιλίας», δήλωσε η Κέλι Στιούαρτ-Χάρκορτ, η οποία είναι σήμερα 75 ετών.
«Είναι δύσκολο να αποφύγεις τη μίμηση, αλλά ο Κέι Τζέι καταφέρνει να αποδώσει την προσωπικότητά του και να τον ζωντανέψει, χωρίς να κάνει μια απλή μίμηση του Τζέιμς Στιούαρτ. Γι' αυτό δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσαν να είχαν βρει κάποιον καλύτερο», εξήγησε.
Ο Άπα, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Riverdale», συνδέθηκε για πρώτη φορά με τη βιογραφική ταινία «Jimmy» τον Αύγουστο του 2025.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «επικεντρώνεται στην πιο καθοριστική περίοδο της ζωής του Τζέιμς Στιούαρτ, από τη βράβευσή του με Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία "The Philadelphia Story" έως την κατάταξή του στον στρατό και τη συμμετοχή του ως πιλότου πολεμικών αεροσκαφών στην Αεροπορία του Στρατού των ΗΠΑ, στις αρχές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».
Η ιστορία φτάνει μέχρι την ερμηνεία του στην εμβληματική ταινία του 1946 «Μια υπέροχη ζωή» («It's a Wonderful Life»), που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην έβδομη τέχνη.
Η κόρη του Στιούαρτ, η οποία συμμετέχει στην παραγωγή της ταινίας ως εκτελεστική παραγωγός, είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο του 2025 στο Variety ότι «για πολύ καιρό πίστευα πως θα ήταν δύσκολο να βρεθεί ένας ηθοποιός που θα μπορούσε να ζωντανέψει τον πατέρα μου, χωρίς να καταφύγει σε μια παρατεταμένη μίμηση του Τζέιμς Στιούαρτ». Ωστόσο, όπως εξήγησε, ο Άπα κατάφερε να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία.
Το τρέιλερ της ταινίας
«Είχα την τύχη να επισκεφθώ τα γυρίσματα στην Ιρλανδία τον περασμένο Σεπτέμβριο και εκεί ένιωσα κάτι μαγικό», είχε αναφέρει τότε. «Ξέρω ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στην ταινία και ανυπομονώ να τη δω».
Ο Άπα, ο οποίος κατάγεται από τη Νέα Ζηλανδία, είχε δηλώσει στο PEOPLE, σε συνέντευξή του τον Μάιο, ότι πριν συμμετάσχει στην ταινία δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ, κατά την οποία ο Στιούαρτ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του. «Αυτό για το οποίο είμαι περισσότερο περήφανος είναι ότι είχα την ευκαιρία να γνωρίσω ποιος πραγματικά ήταν ο Τζέιμς Στιούαρτ. Είχε μια απίστευτη ιστορία ζωής και πιστεύω ότι όλοι θα τη βρουν συγκινητική και γεμάτη έμπνευση», είχε δηλώσει.
Εκτός από το Όσκαρ που κέρδισε για την ταινία «The Philadelphia Story» του 1940, ο Στιούαρτ είχε προταθεί για Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Ο κύριος Σμιθ πάει στην Ουάσινγκτον» («Mr. Smith Goes to Washington», 1939), «Μια υπέροχη ζωή» («It's a Wonderful Life», 1946), «Χάρβεϊ» («Harvey», 1950) και «Ανατομία ενός εγκλήματος» («Anatomy of a Murder», 1959).
Κατά τη διάρκεια της ζωής του, τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το βραβείο συνολικής προσφοράς του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI), η τιμητική διάκριση του Κέντρου Κένεντι και το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. Επιπλέον, καταλαμβάνει την τρίτη θέση στη λίστα του AFI με τους σπουδαιότερους Αμερικανούς ηθοποιούς του κινηματογράφου των τελευταίων 100 ετών.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Entertainment Weekly, η Κέλι Στιούαρτ-Χάρκορτ, περιέγραψε ως «απόκοσμη» την εμπειρία της όταν συνάντησε τον 29χρονο Άπα μεταμορφωμένο στον πατέρα της, στα γυρίσματα της ταινίας στην Ιρλανδία. Η Κέλι είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά που απέκτησε ο Στιούαρτ, ο οποίος πέθανε το 1997 σε ηλικία 89 ετών, με τη σύζυγό του, Γκλόρια Χάτρικ Στιούαρτ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1994, σε ηλικία 75 ετών.
«Ενθουσιάστηκα, όμως, γιατί το πρόβλημα με κάποιον που υποδύεται τον πατέρα μου είναι ότι δεν θέλεις να κάθεσαι επί δύο ώρες και να παρακολουθείς μια μίμηση του Τζέιμς Στιούαρτ. Ο πατέρας μου είχε έναν τόσο χαρακτηριστικό τρόπο ομιλίας», δήλωσε η Κέλι Στιούαρτ-Χάρκορτ, η οποία είναι σήμερα 75 ετών.
«Είναι δύσκολο να αποφύγεις τη μίμηση, αλλά ο Κέι Τζέι καταφέρνει να αποδώσει την προσωπικότητά του και να τον ζωντανέψει, χωρίς να κάνει μια απλή μίμηση του Τζέιμς Στιούαρτ. Γι' αυτό δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσαν να είχαν βρει κάποιον καλύτερο», εξήγησε.
Jimmy Stewart’s Daughter Endorses KJ Apa’s Performance as Her Father in New Movie: He ‘Brings Him to Life’ https://t.co/6QDkzNU0NP— People (@people) October 12, 2026
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «επικεντρώνεται στην πιο καθοριστική περίοδο της ζωής του Τζέιμς Στιούαρτ, από τη βράβευσή του με Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία "The Philadelphia Story" έως την κατάταξή του στον στρατό και τη συμμετοχή του ως πιλότου πολεμικών αεροσκαφών στην Αεροπορία του Στρατού των ΗΠΑ, στις αρχές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».
Η ιστορία φτάνει μέχρι την ερμηνεία του στην εμβληματική ταινία του 1946 «Μια υπέροχη ζωή» («It's a Wonderful Life»), που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην έβδομη τέχνη.
Η κόρη του Στιούαρτ, η οποία συμμετέχει στην παραγωγή της ταινίας ως εκτελεστική παραγωγός, είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο του 2025 στο Variety ότι «για πολύ καιρό πίστευα πως θα ήταν δύσκολο να βρεθεί ένας ηθοποιός που θα μπορούσε να ζωντανέψει τον πατέρα μου, χωρίς να καταφύγει σε μια παρατεταμένη μίμηση του Τζέιμς Στιούαρτ». Ωστόσο, όπως εξήγησε, ο Άπα κατάφερε να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία.
Το τρέιλερ της ταινίας
«Είχα την τύχη να επισκεφθώ τα γυρίσματα στην Ιρλανδία τον περασμένο Σεπτέμβριο και εκεί ένιωσα κάτι μαγικό», είχε αναφέρει τότε. «Ξέρω ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στην ταινία και ανυπομονώ να τη δω».
Ο Άπα, ο οποίος κατάγεται από τη Νέα Ζηλανδία, είχε δηλώσει στο PEOPLE, σε συνέντευξή του τον Μάιο, ότι πριν συμμετάσχει στην ταινία δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ, κατά την οποία ο Στιούαρτ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του. «Αυτό για το οποίο είμαι περισσότερο περήφανος είναι ότι είχα την ευκαιρία να γνωρίσω ποιος πραγματικά ήταν ο Τζέιμς Στιούαρτ. Είχε μια απίστευτη ιστορία ζωής και πιστεύω ότι όλοι θα τη βρουν συγκινητική και γεμάτη έμπνευση», είχε δηλώσει.
Εκτός από το Όσκαρ που κέρδισε για την ταινία «The Philadelphia Story» του 1940, ο Στιούαρτ είχε προταθεί για Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Ο κύριος Σμιθ πάει στην Ουάσινγκτον» («Mr. Smith Goes to Washington», 1939), «Μια υπέροχη ζωή» («It's a Wonderful Life», 1946), «Χάρβεϊ» («Harvey», 1950) και «Ανατομία ενός εγκλήματος» («Anatomy of a Murder», 1959).
Κατά τη διάρκεια της ζωής του, τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το βραβείο συνολικής προσφοράς του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI), η τιμητική διάκριση του Κέντρου Κένεντι και το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. Επιπλέον, καταλαμβάνει την τρίτη θέση στη λίστα του AFI με τους σπουδαιότερους Αμερικανούς ηθοποιούς του κινηματογράφου των τελευταίων 100 ετών.
Η ταινία «Jimmy» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα