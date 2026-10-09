Το ίδιο σπυράκι ξανά και ξανά; Οι λόγοι που εξηγούν γιατί επιστρέφει στο ίδιο σημείο

Εκεί που το πρόσωπό μας δείχνει επιτέλους καθαρό, τσουπ, το ίδιο σπυράκι επιστρέφει. Και φυσικά, διαλέγει πάντα το ίδιο σημείο, λες και έχει κάνει κράτηση εκεί. Όσο κι αν μας εκνευρίζει αυτή η επανάληψη, υπάρχει εξήγηση. Από την ορμονική ακμή μέχρι τους φραγμένους πόρους και τις καθημερινές μας συνήθειες, αρκετοί παράγοντες μπορούν να κάνουν ένα σπυράκι να εμφανίζεται ξανά και ξανά.1. Μπορεί να είναι κυστική ακμήΥπάρχουν τα συνηθισμένα σπυράκια που εμφανίζονται, κάνουν τον κύκλο τους και υποχωρούν. Και υπάρχουν κι εκείνα που παραμένουν κάτω από την επιφάνεια της επιδερμίδας, πονάνε όταν τα αγγίζουμε και δεν αποκτούν ποτέ λευκή κορυφή. Αυτά μπορεί να σχετίζονται με την κυστική ακμή. Το πρόβλημα είναι ότι η φλεγμονή μπορεί να ηρεμήσει προσωρινά, χωρίς να έχει υποχωρήσει πλήρως. Έτσι, λίγο καιρό αργότερα, το ίδιο σημείο μπορεί να πρηστεί ξανά. Οι ορμονικές διακυμάνσεις και η αυξημένη παραγωγή σμήγματος ενδέχεται να συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε; Να προσπαθήσουμε να το εξαφανίσουμε πιέζοντάς το με όλη μας τη δύναμη. Τα βαθιά σπυράκια δεν αντιμετωπίζονται έτσι και το μόνο που μπορεί να καταφέρουμε είναι περισσότερος ερεθισμός, σημάδια ή ουλές.