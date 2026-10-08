Χάλι Μπέρι: Οι καταθέσεις για την αγωγή κακοποίησης του γιου της συνεχίζονται - Τι είπε η 18χρονη κόρη της
Χάλι Μπέρι: Οι καταθέσεις για την αγωγή κακοποίησης του γιου της συνεχίζονται - Τι είπε η 18χρονη κόρη της
Η Nahla Aubry κατέθεσε υπέρ της μητέρας της, αρνούμενη ότι έχει δει ποτέ τη Halle Berry να κακοποιεί σωματικά τον 13χρονο γιο της.
Η 18χρονη Nahla Aubry, κόρη της Halle Berry και του Gabriel Aubry, τοποθετήθηκε δημόσια μέσω δικαστικής δήλωσης σχετικά με τις καταγγελίες που έχει διατυπώσει ο πρώην σύζυγος της μητέρας της, Olivier Martinez.
Ο Olivier Martinez κατέθεσε αίτημα για αποκλειστική επιμέλεια του 13χρονου γιου τους, Maceo, υποστηρίζοντας ότι η ηθοποιός τον κακοποίησε σωματικά σε περιστατικό στις 26 Σεπτεμβρίου και κάνοντας λόγο για «άλλα περιστατικά κακοποίησης» τα προηγούμενα χρόνια. Η ηθοποιός έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.
Στη δήλωσή της, που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, η Nahla χαρακτήρισε τη μητέρα της «στοργική και αφοσιωμένη γονέα», σημειώνοντας ότι είναι «ζεστή, υποστηρικτική και βαθιά παρούσα» στη ζωή των παιδιών της. «Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ κάτι κακοποιητικό στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τα παιδιά της», ανέφερε.
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Ο Olivier Martinez κατέθεσε αίτημα για αποκλειστική επιμέλεια του 13χρονου γιου τους, Maceo, υποστηρίζοντας ότι η ηθοποιός τον κακοποίησε σωματικά σε περιστατικό στις 26 Σεπτεμβρίου και κάνοντας λόγο για «άλλα περιστατικά κακοποίησης» τα προηγούμενα χρόνια. Η ηθοποιός έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.
Στη δήλωσή της, που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, η Nahla χαρακτήρισε τη μητέρα της «στοργική και αφοσιωμένη γονέα», σημειώνοντας ότι είναι «ζεστή, υποστηρικτική και βαθιά παρούσα» στη ζωή των παιδιών της. «Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ κάτι κακοποιητικό στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τα παιδιά της», ανέφερε.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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