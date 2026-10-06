Valentino: Μια έντονη επίδειξη σε έναν ήρεμο χώρο
MARIE CLAIRE

Valentino: Μια έντονη επίδειξη σε έναν ήρεμο χώρο

Η συλλογή SS27 παρουσιάστηκε μέσα στη βιβλιοθήκη Sainte-Geneviève του Παρισιού.

Valentino: Μια έντονη επίδειξη σε έναν ήρεμο χώρο
Δεν ήταν και τόσο μεγάλη έκπληξη το γεγονός πως ο οίκος Valentino παρουσίασε την πιο πρόσφατη συλλογή του για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 μέσα σε μια βιβλιοθήκη. Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος της μόδας έχει στραφεί στο βιβλίο, άλλοτε με ειλικρινές ενδιαφέρον και έμπνευση και άλλοτε ως ευκαιρία δημιουργίας μιας εικόνας που φαίνεται να πουλάει.

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