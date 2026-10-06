Valentino: Μια έντονη επίδειξη σε έναν ήρεμο χώρο

Δεν ήταν και τόσο μεγάλη έκπληξη το γεγονός πως ο οίκος Valentino παρουσίασε την πιο πρόσφατη συλλογή του για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 μέσα σε μια βιβλιοθήκη. Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος της μόδας έχει στραφεί στο βιβλίο, άλλοτε με ειλικρινές ενδιαφέρον και έμπνευση και άλλοτε ως ευκαιρία δημιουργίας μιας εικόνας που φαίνεται να πουλάει.