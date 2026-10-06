Πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy» αποκάλυψε ότι η σύζυγός του πέθανε πριν από περισσότερο από έναν χρόνο
MARIE CLAIRE

Πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy» αποκάλυψε ότι η σύζυγός του πέθανε πριν από περισσότερο από έναν χρόνο

Ο Isaiah Washington δήλωσε ότι ο θάνατος της Jenisa Washington, τον Ιούνιο του 2025, ήταν «τεράστιο σοκ» για τον ίδιο και την οικογένειά του

Πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy» αποκάλυψε ότι η σύζυγός του πέθανε πριν από περισσότερο από έναν χρόνο
Ο πρώην πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy», Isaiah Washington, αποκάλυψε πρόσφατα μέσω Instagram ότι η σύζυγός του επί 29 χρόνια, Jenisa Washington, πέθανε πριν από περισσότερο από έναν χρόνο.

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