Πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy» αποκάλυψε ότι η σύζυγός του πέθανε πριν από περισσότερο από έναν χρόνο
Πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy» αποκάλυψε ότι η σύζυγός του πέθανε πριν από περισσότερο από έναν χρόνο
Ο Isaiah Washington δήλωσε ότι ο θάνατος της Jenisa Washington, τον Ιούνιο του 2025, ήταν «τεράστιο σοκ» για τον ίδιο και την οικογένειά του
Ο πρώην πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy», Isaiah Washington, αποκάλυψε πρόσφατα μέσω Instagram ότι η σύζυγός του επί 29 χρόνια, Jenisa Washington, πέθανε πριν από περισσότερο από έναν χρόνο.
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