Η Hailey Bieber μόλις επιβεβαίωσε την πιο hot απόχρωση για το φθινοπωρινό μανικιούρ

Το σοκολατί είναι η nο1 τάση της σεζόν στο μανικιούρ και η Hailey Bieber αποτελεί την πιο πρόσφατη απόδειξη. Η βαθιά καφέ απόχρωση επιστρέφει δυναμικά στα νύχια μας, δίνοντας στο φθινοπωρινό manicure μια ζεστή και ιδιαίτερα chic αισθητική.Τα chocolate brown nails ξεχωρίζουν για την ευελιξία τους. Από βαθιά καφέ που θυμίζουν bitter chocolate μέχρι πιο ανοιχτές αποχρώσεις που κινούνται προς το milk chocolate, η τάση μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε κάθε στιλ και τόνο επιδερμίδας. Παράλληλα, ταιριάζει εξίσου σε ένα απλό glossy μανικιούρ αλλά και σε πιο δημιουργικά nail designs.Η απόχρωση αποτελεί ουσιαστικά μια πιο πλούσια εκδοχή του latte trend που αγαπήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αρκετά ουδέτερη για να φοριέται καθημερινά, αλλά έχει περισσότερο βάθος από ένα κλασικό nude. Και φυσικά, ταιριάζει ιδανικά με τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα.