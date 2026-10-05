Τομ Κρουζ: Η νέα του ταινία καταποντίζεται στο box office - Το χαμηλότερο άνοιγμα σε εισιτήρια εδώ και σχεδόν 20 χρόνια
Τομ Κρουζ: Η νέα του ταινία καταποντίζεται στο box office - Το χαμηλότερο άνοιγμα σε εισιτήρια εδώ και σχεδόν 20 χρόνια
Απογοήτευσαν οι πωλήσεις το πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της, παρά την εκστρατεία προώθησης του ηθοποιού.
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