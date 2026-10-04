Μάριος: Ζητάει τη βοήθειά μας για να σώσει τον καλύτερό του φίλο
Μάριος: Ζητάει τη βοήθειά μας για να σώσει τον καλύτερό του φίλο
Είχε μαζέψει τον Μπρούνο χρόνια πριν, κουτάβι ακόμα, από τα σκουπίδια της Αθήνας. Τώρα, θέλει να τον σώσει για δεύτερη φορά
Σε μια ανθρωποκεντρική κοινωνία, ακούγεται παράλογο να δίνεις τα πάντα για έναν σκύλο. Όχι όμως για τον Μάριο: Ο Μάριος Λουριδάς, ζωγράφος στο επάγγελμα, κάνει έκκληση για να σώσει τον σκύλο του, τον Μπρούνο. Τον είχε μαζέψει χρόνια πριν, κουτάβι ακόμα, από τα σκουπίδια της Αθήνας. Τώρα, θέλει να τον σώσει για δεύτερη φορά.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα