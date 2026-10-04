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Μάριος: Ζητάει τη βοήθειά μας για να σώσει τον καλύτερό του φίλο
MARIE CLAIRE

Μάριος: Ζητάει τη βοήθειά μας για να σώσει τον καλύτερό του φίλο

Είχε μαζέψει τον Μπρούνο χρόνια πριν, κουτάβι ακόμα, από τα σκουπίδια της Αθήνας. Τώρα, θέλει να τον σώσει για δεύτερη φορά

Μάριος: Ζητάει τη βοήθειά μας για να σώσει τον καλύτερό του φίλο
Σε μια ανθρωποκεντρική κοινωνία, ακούγεται παράλογο να δίνεις τα πάντα για έναν σκύλο. Όχι όμως για τον Μάριο: Ο Μάριος Λουριδάς, ζωγράφος στο επάγγελμα, κάνει έκκληση για να σώσει τον σκύλο του, τον Μπρούνο. Τον είχε μαζέψει χρόνια πριν, κουτάβι ακόμα, από τα σκουπίδια της Αθήνας. Τώρα, θέλει να τον σώσει για δεύτερη φορά.

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