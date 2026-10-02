Grey Goose: Η Premium εμπειρία στη μεγάλη βραδιά της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση, η απόλυτη Ελληνίδα pop star, έγραψε ακόμη μία μεγάλη σελίδα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η sold-out συναυλία αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα live μουσικά γεγονότα όλων των εποχών στην Ελλάδα, με την ενέργεια της βραδιάς να μεταφέρεται από τη σκηνή στους exclusive χώρους φιλοξενίας, με τη GREY GOOSE, την premium γαλλική vodka, να δίνει το δικό της signature touch στη βραδιά.