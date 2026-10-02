Grey Goose: Η Premium εμπειρία στη μεγάλη βραδιά της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ
Grey Goose: Η Premium εμπειρία στη μεγάλη βραδιά της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ
Η GREY GOOSE έδωσε το δικό της premium touch στη sold-out συναυλία της Άννας Βίσση, με ένα exclusive Grey Goose Bar στο Diamond VIP και ένα signature drink που δημιουργήθηκε ειδικά για τη μεγάλη βραδιά.
Η Άννα Βίσση, η απόλυτη Ελληνίδα pop star, έγραψε ακόμη μία μεγάλη σελίδα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η sold-out συναυλία αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα live μουσικά γεγονότα όλων των εποχών στην Ελλάδα, με την ενέργεια της βραδιάς να μεταφέρεται από τη σκηνή στους exclusive χώρους φιλοξενίας, με τη GREY GOOSE, την premium γαλλική vodka, να δίνει το δικό της signature touch στη βραδιά.
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