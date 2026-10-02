Η Mέγκαν Μαρκλ φορά την πιο ντελικάτη εκδοχή των ballet flats
Η Mέγκαν Μαρκλ φορά την πιο ντελικάτη εκδοχή των ballet flats
Επέλεξε ένα διάφανο ζευγάρι από την Aquazzura.
Επέλεξε ένα διάφανο ζευγάρι από την Aquazzura.
Στην ανακοίνωση για το νέο advent calendar του As Ever, η Meghan Markle μπήκε από νωρίς σε γιορτινή διάθεση, φορώντας ένα κασμιρένιο πουλόβερ και μια μεταξωτή φούστα σε βαθύ πράσινο. Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψαν ένα ζευγάρι διάφανες μπαλαρίνες που φαίνεται να είναι το μοντέλο «Voile» της Aquazzura. Σε απαλή ροζ απόχρωση, συνδυάζουν σατέν, δέρμα και διάφανο δίχτυ. Αν και ανήκουν σε παλαιότερη συλλογή, παραμένουν διαθέσιμες σε ορισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα. Το ίδιο σχέδιο κυκλοφορεί και σε μαύρο.
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