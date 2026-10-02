Ινδία: Κορίτσια στην περιοχή των Ιμαλαΐων περπατούν έως και έξι ώρες τη μέρα για να βρουν νερό

Στη βόρεια Ινδία, στην περιοχή των Ιμαλαΐων, οι κάτοικοι δοκιμάζονται από την ξηρασία: Εξαρτημένοι εδώ και αιώνες από τις φυσικές πηγές, τις βλέπουν πλέον να στερεύουν, από την άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και το απρόβλεπτο πλέον μοτίβο βροχοπτώσεων. Το αποτέλεσμα είναι να αναγκάζονται να διανύουν καθημερινά όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις για να φέρουν νερό στο σπίτι. Μια υποχρέωση με την οποία επιβαρύνονται οι γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια.