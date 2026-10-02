Beyond Borders: Πήγαμε στο φεστιβάλ όπου βλέπεις κορυφαία ντοκιμαντέρ ενώ δίπλα σου κολυμπούν θαλάσσιες χελώνες
Beyond Borders: Πήγαμε στο φεστιβάλ όπου βλέπεις κορυφαία ντοκιμαντέρ ενώ δίπλα σου κολυμπούν θαλάσσιες χελώνες
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στην άκρη του Αιγαίου φωτίζει τις άπειρες αποχρώσεις της πραγματικότητας. Οι προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες τεκμηρίωσης δίνουν φωνή σε όσους δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες να ακουστούν
Μόλις βγαίνω από το πλοίο, βρίσκομαι σχεδόν μέσα στο πρώτο θερινό σινεμά, το οποίο έχει στηθεί στο λιμάνι του Καστελλορίζου. Στον δρόμο για το δωμάτιο, πέντε λεπτά περπάτημα, συναντώ την πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) και καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Ειρήνη Σαρίογλου, και δίνουμε ραντεβού για έναν απογευματινό καφέ.
Όσο μακριά βρίσκεται το Καστελλόριζο από την Αθήνα, τόσο κοντά είναι τα πάντα πάνω στο νησί και ακόμα περισσότερο οι γωνιές του όπου, εδώ και έντεκα χρόνια, εκτυλίσσεται το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Beyond Borders.
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Όσο μακριά βρίσκεται το Καστελλόριζο από την Αθήνα, τόσο κοντά είναι τα πάντα πάνω στο νησί και ακόμα περισσότερο οι γωνιές του όπου, εδώ και έντεκα χρόνια, εκτυλίσσεται το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Beyond Borders.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
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