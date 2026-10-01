Σάντρα Ούλερ: Η βραβευμένη ηθοποιός για το τραύμα που άφησε ο πόλεμος στην οικογένειά της και την ίδια ως κληρονομιά

Το Χόλιγουντ έχει πλέον αρχίσει να προσέχει αυτό που το ευρωπαϊκό σινεμά γνωρίζει εδώ και χρόνια: η Σάντρα Ούλερ δεν χωρά εύκολα σε ένα μόνο ρόλο.Η Γερμανίδα ηθοποιός διανύει μια τόσο εντυπωσιακή χρονιά που θα μπορούσε κάλλιστα να λειτουργήσει στο μέλλον ως αναδρομή στην καριέρα της. Εκείνη, ωστόσο, δεν την αντιμετωπίζει έτσι. Εχοντας αναδειχθεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες διεθνώς ηθοποιούς του ευρωπαϊκού κινηματογράφου χάρη στις ταινίες «Τόνι Ερντμαν», «Ανατομία μιας πτώσης» και «Ζώνη ενδιαφέροντος», η Ούλερ κινείται φέτος σε ριζικά διαφορετικούς κόσμους. Υποδύεται την Ερικα Μαν, κόρη του περίφημου Γερμανού συγγραφέα Τόμας Μαν, στην ταινία «Πατρίδα» του Πάβελ Παβλικόφσκι (η οποία διακρίθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών).Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε τιμηθεί στο Φεστιβάλ Βερολίνου με την Αργυρή Αρκτο Καλύτερης Ερμηνείας για την ταινία «Rose», ενώ την είδαμε στο μπλοκμπάστερ «Αποστολή “Χαίρε Μαρία”» με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται και το επίσης χολιγουντιανό και άκρως απόρρητο «Digger» με τον Τομ Κρουζ. Ωστόσο, πιο ενδιαφέρον κι από τη διαδρομή που έχει διανύσει η Γερμανίδα ηθοποιός είναι το στοιχείο που ενώνει με έναν τρόπο τις γυναίκες που υποδύεται: το ερώτημα του ποιος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για την ταυτότητα μιας γυναίκας.