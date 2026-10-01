H Kέιτ Μος φόρεσε το τέλειο day-to-night σύνολο στην επίδειξη του Tom Ford
H Kέιτ Μος φόρεσε το τέλειο day-to-night σύνολο στην επίδειξη του Tom Ford
Ένα ριγέ πουκάμισο και μια δερμάτινη pencil φούστα έδωσαν νέα διάσταση στο κλασικό office look.
Ένα ριγέ πουκάμισο και μια δερμάτινη pencil φούστα έδωσαν νέα διάσταση στο κλασικό office look.
ΗKate Moss ξέρει πώς να δίνει στα κλασικά κομμάτια έναν πιο τολμηρό χαρακτήρα. Στην επίδειξη του Tom Ford για την άνοιξη του 2027, στην Place Vendôme, το σουπερμόντελ εμφανίστηκε με ένα σύνολο που συνδύαζε την κομψότητα ενός office look με τη χαλαρή αυτοπεποίθηση του προσωπικού της στυλ.
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