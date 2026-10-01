Από ένα μπαούλο με προικιά γεννήθηκε μια έκθεση για τα εργόχειρα που αφηγούνται γυναικείες ιστορίες

Τι μένει από μια προίκα όταν ο θεσμός έχει καταργηθεί; Ως την άγραφη ιστορία των γυναικών και φορέα μνήμης που συνδέει γενιές προσεγγίζει την προίκα η νέα έκθεση «Όσα δεν ειπώθηκαν, κεντήθηκαν», με έργα της φωτογράφου Μίνας Τρικάλη, της κεντήστρας Νανάς Λαμπράκη και σε επιμέλεια της Δώρας Λαβαζού, που εγκαινιάζεται στις 2 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης.