Από ένα μπαούλο με προικιά γεννήθηκε μια έκθεση για τα εργόχειρα που αφηγούνται γυναικείες ιστορίες
MARIE CLAIRE

Από ένα μπαούλο με προικιά γεννήθηκε μια έκθεση για τα εργόχειρα που αφηγούνται γυναικείες ιστορίες

Η φωτογράφος Μίνα Τρικάλη μοιράζεται την προσωπική της διαδρομή μέχρι την έκθεση «Όσα δεν ειπώθηκαν, κεντήθηκαν», με φωτογραφίες της, κεντήματα της Νανάς Λαμπράκη και σε επιμέλεια της Δώρας Λαβαζού. Εγκαινιάζεται στις 02/10 στο Ηράκλειο Κρήτης

Από ένα μπαούλο με προικιά γεννήθηκε μια έκθεση για τα εργόχειρα που αφηγούνται γυναικείες ιστορίες
Τι μένει από μια προίκα όταν ο θεσμός έχει καταργηθεί; Ως την άγραφη ιστορία των γυναικών και φορέα μνήμης που συνδέει γενιές προσεγγίζει την προίκα η νέα έκθεση «Όσα δεν ειπώθηκαν, κεντήθηκαν», με έργα της φωτογράφου Μίνας Τρικάλη, της κεντήστρας Νανάς Λαμπράκη και σε επιμέλεια της Δώρας Λαβαζού, που εγκαινιάζεται στις 2 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

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