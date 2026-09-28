Τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας
MARIE CLAIRE

Τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας

Ξεκινά μια πολυ ευνοϊκή περίοδος.

Τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας
Τρία ζώδια μπαίνουν σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή περίοδο από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026. Το σύμπαν φαίνεται πως τους επιφυλάσσει εκπλήξεις, αρκεί να αφήσουν στην άκρη τις προσδοκίες τους για το πώς «πρέπει» να εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Ερμής περνά στον Σκορπιό στις 30 Σεπτεμβρίου και η Αφροδίτη γυρίζει ανάδρομη στο ίδιο ζώδιο στις 3 Οκτωβρίου, φέρνοντας στην επιφάνεια πρόσωπα, ευκαιρίες και επιθυμίες από το παρελθόν.

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