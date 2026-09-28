Τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας
Τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας
Ξεκινά μια πολυ ευνοϊκή περίοδος.
Τρία ζώδια μπαίνουν σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή περίοδο από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026. Το σύμπαν φαίνεται πως τους επιφυλάσσει εκπλήξεις, αρκεί να αφήσουν στην άκρη τις προσδοκίες τους για το πώς «πρέπει» να εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Ερμής περνά στον Σκορπιό στις 30 Σεπτεμβρίου και η Αφροδίτη γυρίζει ανάδρομη στο ίδιο ζώδιο στις 3 Οκτωβρίου, φέρνοντας στην επιφάνεια πρόσωπα, ευκαιρίες και επιθυμίες από το παρελθόν.
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