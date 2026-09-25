Η ιαπωνική μέθοδος λουσίματος που χαρίζει πιο λαμπερά και υγιή μαλλιά

Το λούσιμο είναι ίσως το πιο υποτιμημένο βήμα στην περιποίηση των μαλλιών μας. Κι όμως, ο τρόπος με τον οποίο πλένουμε, κάνουμε μασάζ στο τριχωτό και στεγνώνουμε τα μαλλιά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το πόσο περιποιημένα και λαμπερά δείχνουν.Στην Ιαπωνία, η φροντίδα των μαλλιών ξεκινά από το τριχωτό και βασίζεται σε απλές, σταθερές συνήθειες. Η προσέγγιση της J Beauty δίνει έμφαση στην προσεκτική περιποίηση αντί για περίπλοκες ρουτίνες, με το μασάζ, τα έλαια και το ήπιο στέγνωμα να έχουν ξεχωριστή θέση. Πρόκειται για μικρές αλλαγές στη διαδικασία του λουσίματος που μπορούμε εύκολα να δοκιμάσουμε και στη δική μας καθημερινότητα.Πόσο συχνά χρησιμοποιούμε βούρτσα ενώ λουζόμαστε; Στην ιαπωνική προσέγγιση, το βούρτσισμα μπορεί να γίνει μέρος της διαδικασίας καθαρισμού του τριχωτού. Αφού εφαρμόσουμε το σαμπουάν και δημιουργήσουμε αφρό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ειδική βούρτσα σιλικόνης για το τριχωτό.