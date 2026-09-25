Ο Macklemore ανακοινώνει το Free Palestine Tour μετά τη ρήξη του με τον Ed Sheeran
Ο Macklemore ανακοινώνει το Free Palestine Tour μετά τη ρήξη του με τον Ed Sheeran
Με τρεις συναυλίες σε μεγάλες ευρωπαϊκές αρένες.
ΟMacklemore μετατρέπει την πρόσφατη διαμάχη γύρω από την περιοδεία του σε μια νέα σειρά συναυλιών με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ ανακοίνωσε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, μέσω Instagram, ότι θα ξεκινήσει το Free Palestine Tour, με τρεις συναυλίες σε μεγάλες ευρωπαϊκές αρένες τον Οκτώβριο. Περισσότερες εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων και ημερομηνίες στις ΗΠΑ, αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.
«Όπως γνωρίζετε όλοι, το πρόγραμμά μου άνοιξε λίγο», έγραψε ο Macklemore, αναφερόμενος στην πρόσφατη απομάκρυνσή του από την περιοδεία Loop Tour του Ed Sheeran.
«Αν κάτι μας έδειξαν οι τελευταίες δύο εβδομάδες, είναι ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει αλλάξει κάτι. Έχει υπάρξει μια συλλογική αφύπνιση γύρω από την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, τη δύναμη των δισεκατομμυριούχων που προσπαθούν να φιμώσουν αυτή την έκκληση και το τι περιμένουμε πλέον από τους καλλιτέχνες», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.
Ο Macklemore διευκρίνισε ότι, λόγω της ταχύτητας με την οποία οργανώθηκε η περιοδεία, ορισμένες λεπτομέρειες παραμένουν ακόμη υπό διαμόρφωση.
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«Όπως γνωρίζετε όλοι, το πρόγραμμά μου άνοιξε λίγο», έγραψε ο Macklemore, αναφερόμενος στην πρόσφατη απομάκρυνσή του από την περιοδεία Loop Tour του Ed Sheeran.
«Αν κάτι μας έδειξαν οι τελευταίες δύο εβδομάδες, είναι ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει αλλάξει κάτι. Έχει υπάρξει μια συλλογική αφύπνιση γύρω από την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, τη δύναμη των δισεκατομμυριούχων που προσπαθούν να φιμώσουν αυτή την έκκληση και το τι περιμένουμε πλέον από τους καλλιτέχνες», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.
Ο Macklemore διευκρίνισε ότι, λόγω της ταχύτητας με την οποία οργανώθηκε η περιοδεία, ορισμένες λεπτομέρειες παραμένουν ακόμη υπό διαμόρφωση.
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