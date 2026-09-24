Βέριτι: Αποκλειστικό video με δηλώσεις της Αν Χάθαγουέι και της Ντακότα Τζόνσον για τη νέα τους ταινία
MARIE CLAIRE

Βέριτι: Αποκλειστικό video με δηλώσεις της Αν Χάθαγουέι και της Ντακότα Τζόνσον για τη νέα τους ταινία

Ένα ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover.

Βέριτι: Αποκλειστικό video με δηλώσεις της Αν Χάθαγουέι και της Ντακότα Τζόνσον για τη νέα τους ταινία
Anne Hathaway και Dakota Johnson συναντιούνται κινηματογραφικά στο Ημερολόγιο της Βέριτι, τη νέα ταινία βασισμένη στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover (εκδ. Διόπτρα). Η συγγραφέας εμπνεύστηκε το πρώτο της θρίλερ μετά την απογοήτευση που ένιωσε από μια μέτρια ταινία τρόμου, αλλά και από την επιθυμία της να ξεφύγει από το είδος του σύγχρονου ρομαντικού μυθιστορήματος, στο οποίο είχε ήδη συμβάλει με 16 επιτυχημένα βιβλία.

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