Το συστατικό στο skincare που μειώνει την ένταση στους μαύρους κύκλους και τα πρησμένα μάτια
MARIE CLAIRE

Το συστατικό στο skincare που μειώνει την ένταση στους μαύρους κύκλους και τα πρησμένα μάτια

Plus: Τα προϊόντα περιποίησης ματιών που λειτουργούν σαν espresso shots!

Το συστατικό στο skincare που μειώνει την ένταση στους μαύρους κύκλους και τα πρησμένα μάτια
Οι περισσότεροι από εμάς λατρεύουμε τον καφέ το πρωί και όχι μόνο για τη γεύση του. Η καφεΐνη είναι αυτό το μικρό θαύμα της φύσης που μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τη μέρα με λίγη περισσότερη ενέργεια. Πόσοι όμως γνωρίζαμε ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να την καταναλώσουμε ως ρόφημα για να μας ωφελήσει; Όταν εφαρμόζεται στην επιδερμίδα και ειδικά στην περιοχή των ματιών, η καφεΐνη μπορεί να κάνει θαύματα.

 
 
Ας το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ξυπνήσει με πρησμένα μάτια μετά από λίγο (ή καθόλου) ύπνο. Η καφεΐνη, χάρη στη δυνατότητά της να ενισχύει τη μικροκυκλοφορία και να βοηθά στη μείωση της κατακράτησης υγρών, μπορεί να μειώσει την όψη του πρηξίματος κάτω από τα μάτια και να τα κάνει να φαίνονται πιο φρέσκα και ξεκούραστα.
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