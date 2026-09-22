H Stephanie Cavalli έρχεται στο 8ο Marie Claire Power Trip

Η Stephanie Cavalli αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά νέα πρόσωπα της σύγχρονης μόδας. Με καριέρα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, αποχώρησε από τον κλάδο στα 38 της, όταν η βιομηχανία θεωρούσε ότι είχε πλέον «μεγαλώσει». Μετά από χρόνια αφοσίωσης στη vintage boutique La Garçonne στη Νέα Υόρκη, επέστρεψε στις πασαρέλες στα 50 της, ανοίγοντας διαδοχικά τις επιδείξεις Haute Couture και Ready-to-Wear της Chanel. Η επιστροφή της αναγνωρίστηκε διεθνώς ως ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της ηλικιακής συμπερίληψης και της επαναπροσέγγισης της γυναικείας ομορφιάς. Φέτος τον Οκτώβριο, το μοντέλο με την εντυπωσιακή ιστορία, έρχεται στην Αθήνα ως ομιλήτρια του 80υ Marie Claire Power Trip.