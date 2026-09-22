Pink: Συγκεντρώνονται υπογραφές για την απομάκρυνσή της από τη UNICEF - Ο Χαβιέ Μπαρδέμ στηρίζει την εκστρατεία

Ο Javier Bardem κοινοποίησε στα Instagram Stories του αναρτήσεις που καλούν τον κόσμο να υπογράψει διαδικτυακή ψηφοφορία με αίτημα την απομάκρυνση της Pink από τον ρόλο της ως πρέσβειρας καλής θέλησης της UNICEF.Ο ηθοποιός του No Country for Old Men έκανε τις κοινοποιήσεις τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ενθαρρύνοντας τους ακολούθους του να υπογράψουν στο Change.org. Η διαδικτυακή εκστρατεία είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε περισσότερες από 160.000 επαληθευμένες υπογραφές, σύμφωνα με τις διαθέσιμες καταγραφές της πλατφόρμας και ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου, μετά την αντίδραση της Pink στις δηλώσεις του Macklemore κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Ed Sheeran.