Οι ωραιότερες street-style εμφανίσεις από τους δρόμους του Λονδίνου
Οι ωραιότερες street-style εμφανίσεις από τους δρόμους του Λονδίνου
Τα ωραιότερα look εκτός πασαρέλας.
Τα ωραιότερα look εκτός πασαρέλας.
Μετά τη Νέα Υόρκη, το fashion crowd μάζεψε τις βαλίτσες του και προσγειώθηκε στο Λονδίνο για το δεύτερο μεγάλο ραντεβού του Μήνα Μόδας και τις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.
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