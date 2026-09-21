Οι ωραιότερες street-style εμφανίσεις από τους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική πρωτεύουσα έχει χτίσει τη φήμη της πάνω σε μερικούς από τους πιο δημιουργικούς και αντισυμβατικούς σχεδιαστές της μόδας και αυτή η σεζόν δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Στο πρόγραμμα βρέθηκαν μεγάλα ονόματα όπως οι Burberry, Erdem, Emilia Wickstead και Simone Rocha, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν η επιστροφή του Alexander McQueen με τον Seán McGirr, αλλά και το ντεμπούτο του Christopher Kane στη Mulberry.