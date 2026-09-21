Τα τυχερά ζώδια της ημέρας
MARIE CLAIRE

Τα τυχερά ζώδια της ημέρας

Είναι μια καλή στιγμή για να μιλήσετε ανοιχτά.

Τα τυχερά ζώδια της ημέρας
Πέντε ζώδια έχουν ιδιαίτερα θετικές προβλέψεις για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Σήμερα, ο Ερμής στον Ζυγό σχηματίζει εξάγωνο με τον Δία στον Λέοντα, ευνοώντας την επικοινωνία, τις σχέσεις και τις σημαντικές αποφάσεις. Είναι μια καλή στιγμή για να μιλήσετε ανοιχτά, να ζητήσετε βοήθεια και να ακούσετε τις συμβουλές των ανθρώπων που εμπιστεύεστε.

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