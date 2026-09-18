Μαργαρίτα Παπανδρέου: Ο ελεύθερος φεμινιστικός χορός της
Μαργαρίτα Παπανδρέου: Ο ελεύθερος φεμινιστικός χορός της
Με αφορμή τον θάνατό της, θυμόμαστε ένα παλαιότερο αφιέρωμα, όταν είχε κλείσει έναν αιώνα ζωής
Με αφορμή τον θάνατό της, θυμόμαστε ένα παλαιότερο αφιέρωμα, όταν είχε κλείσει έναν αιώνα ζωής.
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου γεννήθηκε το 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι, σε μία μικροαστική οικογένεια και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου γνωρίστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Συνήθως χαρακτηριζόταν από τα μέσα ενημέρωσης ως «νύφη, σύζυγος και μητέρα πρωθυπουργού». Μόλις τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει να αναγνωρίζεται η ατομική προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και τους φεμινιστικούς αγώνες της.
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Η Μαργαρίτα Παπανδρέου γεννήθηκε το 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι, σε μία μικροαστική οικογένεια και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου γνωρίστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Συνήθως χαρακτηριζόταν από τα μέσα ενημέρωσης ως «νύφη, σύζυγος και μητέρα πρωθυπουργού». Μόλις τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει να αναγνωρίζεται η ατομική προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και τους φεμινιστικούς αγώνες της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
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