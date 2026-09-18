Η όμορφη έκπληξη της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για τη Βίσση και η κοινή ελληνικής καταγωγής φίλη τους
Η όμορφη έκπληξη της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για τη Βίσση και η κοινή ελληνικής καταγωγής φίλη τους
Τι σχολίασε η Ελληνίδα σταρ
Η Sarah Jessica Parker ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με το φεγγάρι να καθρεφτίζεται στη θάλασσα. Το αξιοσημείωτο είναι όμως ότι επέλεξε να το ντύσει μουσικά με το «Πάλι για σένα» με τη φωνή της Άννας Βίσση. Η Ελληνίδα σταρ έγραψε μάλιστα στα σχόλια της ανάρτησης: «Τι όμορφη έκπληξη! Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Καληνύχτα, γλυκιά Sarah». Κοινοποίησε, μάλιστα, κι εκείνη το βίντεο σε ένα Insta story.
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