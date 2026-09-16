Στο Marie Claire Οκτωβρίου: Το power dressing που δουλεύει για εμάς

Η νέα σεζόν συνεχίζει την πορεία της δυναμικά, με μόδα που αγαπά τις καθαρές γραμμές, το layering και τις τολμηρές αναφορές, αλλά και με θέματα που φωτίζουν τις αλλαγές στην καθημερινότητα των γυναικών σήμερα.