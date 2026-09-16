Ο Ντάριο Βιτάλε είναι ο νέος creative director της Emporio Armani και των αξεσουάρ Giorgio Armani
MARIE CLAIRE

Ο Ντάριο Βιτάλε είναι ο νέος creative director της Emporio Armani και των αξεσουάρ Giorgio Armani

Είναι ο πρώτος σχεδιαστής εκτός της οικογένειας Armani που αναλαμβάνει αυτόν τον διπλό ρόλο,

Ο Ντάριο Βιτάλε είναι ο νέος creative director της Emporio Armani και των αξεσουάρ Giorgio Armani
Ο όμιλος Armani ανακοίνωσε τον διορισμό του Dario Vitale στη θέση του δημιουργικού διευθυντή της Emporio Armani και των αξεσουάρ Giorgio Armani. Είναι ο πρώτος σχεδιαστής εκτός της οικογένειας Armani που αναλαμβάνει αυτόν τον διπλό ρόλο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τον ιστορικό ιταλικό οίκο.

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