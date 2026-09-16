H βραβευμένη με EMMY ηθοποιός Niecy Nash-Betts στο 8ο Marie Claire Power Trip: Μια φωνή με διάρκεια, δύναμη και σκοπό
H βραβευμένη με EMMY ηθοποιός Niecy Nash-Betts στο 8ο Marie Claire Power Trip: Μια φωνή με διάρκεια, δύναμη και σκοπό
Με μια καριέρα που συνεχώς μεταμορφώνεται, η 56χρονη σταρ αξιοποιεί την επιρροή της για να υπερασπιστεί τη διαφορετικότητα και την ενδυνάμωση.
Μία από τις πιο δυναμικές προσωπικότητες της σύγχρονης τηλεόρασης, η βραβευμένη με Emmy® ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτις Niecy Nash-Betts έρχεται στο 8ο Marie Claire Power Trip, The Future of Living Well.
Η δημοφιλής ηθοποιός διαθέτει μια καριέρα πολυσυλλεκτική, η οποία εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκατίες, και στην παρούσα φάση διανύει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ζωής της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η δημοφιλής ηθοποιός διαθέτει μια καριέρα πολυσυλλεκτική, η οποία εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκατίες, και στην παρούσα φάση διανύει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ζωής της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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