H βραβευμένη με EMMY ηθοποιός Niecy Nash-Betts στο 8ο Marie Claire Power Trip: Μια φωνή με διάρκεια, δύναμη και σκοπό

Μία από τις πιο δυναμικές προσωπικότητες της σύγχρονης τηλεόρασης, η βραβευμένη με Emmy® ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτις Niecy Nash-Betts έρχεται στο 8ο Marie Claire Power Trip, The Future of Living Well.Η δημοφιλής ηθοποιός διαθέτει μια καριέρα πολυσυλλεκτική, η οποία εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκατίες, και στην παρούσα φάση διανύει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ζωής της.