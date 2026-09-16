Τα ζώδια που δεν διαπραγματεύονται την ηρεμία τους και έχουν λίγους φίλους
Τα ζώδια που δεν διαπραγματεύονται την ηρεμία τους και έχουν λίγους φίλους
Δεν είναι αντικοινωνικοί, απλώς προτιμούν να γνωρίζουν καλά τους ανθρώπους, πριν τους εμπιστευτούν.
Τρία ζώδια, δεν αφήνουν εύκολα νέους ανθρώπους να μπουν στη ζωή τους, καθώς η εσωτερική ηρεμία είναι αδιαπραγμάτευτη και ο στενός κύκλος τους αποτελείται μόνο από ανθρώπους που εμπιστεύονται πραγματικά.
Παρθένος
Η Παρθένος είναι επιφυλακτική και δεν ανοίγεται εύκολα. Μπορεί αρχικά να φαίνεται ήρεμη και προσιτη, όμως όταν κάποιος προσπαθήσει να τη γνωρίσει σε βάθος, υψώνει άμυνες.
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Παρθένος
Η Παρθένος είναι επιφυλακτική και δεν ανοίγεται εύκολα. Μπορεί αρχικά να φαίνεται ήρεμη και προσιτη, όμως όταν κάποιος προσπαθήσει να τη γνωρίσει σε βάθος, υψώνει άμυνες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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