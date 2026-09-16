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Τα ζώδια που δεν διαπραγματεύονται την ηρεμία τους και έχουν λίγους φίλους
MARIE CLAIRE

Τα ζώδια που δεν διαπραγματεύονται την ηρεμία τους και έχουν λίγους φίλους

Δεν είναι αντικοινωνικοί, απλώς προτιμούν να γνωρίζουν καλά τους ανθρώπους, πριν τους εμπιστευτούν.

Τα ζώδια που δεν διαπραγματεύονται την ηρεμία τους και έχουν λίγους φίλους
Τρία ζώδια, δεν αφήνουν εύκολα νέους ανθρώπους να μπουν στη ζωή τους, καθώς η εσωτερική ηρεμία είναι αδιαπραγμάτευτη και ο στενός κύκλος τους αποτελείται μόνο από ανθρώπους που εμπιστεύονται πραγματικά.

 
 
Παρθένος
Η Παρθένος είναι επιφυλακτική και δεν ανοίγεται εύκολα. Μπορεί αρχικά να φαίνεται ήρεμη και προσιτη, όμως όταν κάποιος προσπαθήσει να τη γνωρίσει σε βάθος, υψώνει άμυνες.

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