Η Halle Berry αποθεώνει τη Zendaya για το look της στα Emmy 2026

Όταν μια σταρ αναγνωρίζει μια άλλη, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα όμορφο, όπως απέδειξαν η Zendaya και η Halle Berry. Μετά την εμφάνιση της Zendaya στα 78α βραβεία Emmy, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η Halle Berry έσπευσε να σχολιάσει την εμφάνισή της μέσα από μια σειρά Instagram Stories.Η Zendaya απέτισε φόρο τιμής στην εμφάνιση της ηθοποιού από την πρεμιέρα της ταινίας «Die Another Day» το 2002, επιλέγοντας ένα αντίστοιχα λαμπερό φόρεμα και ένα κοντό καρέ χτένισμα.