Η Halle Berry αποθεώνει τη Zendaya για το look της στα Emmy 2026
MARIE CLAIRE

Η Halle Berry αποθεώνει τη Zendaya για το look της στα Emmy 2026

«Έκλεψε την παράσταση», έγραψε.

Η Halle Berry αποθεώνει τη Zendaya για το look της στα Emmy 2026
Όταν μια σταρ αναγνωρίζει μια άλλη, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα όμορφο, όπως απέδειξαν η Zendaya και η Halle Berry. Μετά την εμφάνιση της Zendaya στα 78α βραβεία Emmy, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η Halle Berry έσπευσε να σχολιάσει την εμφάνισή της μέσα από μια σειρά Instagram Stories.

 
Η Zendaya απέτισε φόρο τιμής στην εμφάνιση της ηθοποιού από την πρεμιέρα της ταινίας «Die Another Day» το 2002, επιλέγοντας ένα αντίστοιχα λαμπερό φόρεμα και ένα κοντό καρέ χτένισμα.

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