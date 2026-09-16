Σάλος με βίαιη καταστολή διαδηλωτών της PETA σε fashion show από υψηλό στέλεχος της μόδας (βίντεο)

Ένα σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο, της βίαιης καταστολής δύο διαδηλωτών της PETA σε fashion show, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο (το δημοσίευσαν, μεταξύ άλλων, οι New York Times). Σε αυτό μπορούμε να δούμε τον Steve Kolb, τότε επικεφαλής του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής, να τους ακινητοποιεί χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα πόδια του.