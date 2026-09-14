Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είναι καλύτερα εκεί, αδερφέ;» - Ο πιο σπαρακτικός αποχαιρετισμός
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είναι καλύτερα εκεί, αδερφέ;» - Ο πιο σπαρακτικός αποχαιρετισμός
Από φίλους, συνεργάτες και χιλιάδες θαυμαστές, στη λαϊκή αγρύπνια και στον διαδικτυακό κόσμο
Τις τελευταίες μέρες το ελληνικό διαδίκτυο είναι γεμάτο με επικηδείους για τον Γιώργο Μαζωνάκη, από φίλους, συνεργάτες αλλά και χιλιάδες θαυμαστές του. Ανάμεσα στους πιο ιδιαίτερους αποχαιρετισμούς είναι εκείνος του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που ερμήνευσε ένα τραγούδι του σε ένα βίντεο, συνοδεύοντάς το από τη λεζάντα «Καλό ταξίδι στο φως».
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