Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είναι καλύτερα εκεί, αδερφέ;» - Ο πιο σπαρακτικός αποχαιρετισμός
MARIE CLAIRE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είναι καλύτερα εκεί, αδερφέ;» - Ο πιο σπαρακτικός αποχαιρετισμός

Από φίλους, συνεργάτες και χιλιάδες θαυμαστές, στη λαϊκή αγρύπνια και στον διαδικτυακό κόσμο

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είναι καλύτερα εκεί, αδερφέ;» - Ο πιο σπαρακτικός αποχαιρετισμός
Τις τελευταίες μέρες το ελληνικό διαδίκτυο είναι γεμάτο με επικηδείους για τον Γιώργο Μαζωνάκη, από φίλους, συνεργάτες αλλά και χιλιάδες θαυμαστές του. Ανάμεσα στους πιο ιδιαίτερους αποχαιρετισμούς είναι εκείνος του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που ερμήνευσε ένα τραγούδι του σε ένα βίντεο, συνοδεύοντάς το από τη λεζάντα «Καλό ταξίδι στο φως».

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