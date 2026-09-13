Η Ροζαλία στα μαύρα στη Νέα Υόρκη - Η εντυπωσιακή εμφάνιση

ΗRosalía ξέρει πώς να τραβά τα βλέμματα. Η Ισπανίδα σταρ έδωσε το «παρών» στο show της Calvin Klein Collection για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, και επέλεξε για την περίσταση ένα αυστηρό, μίνιμαλ total black σύνολο.Kράτησε το styling sleek και ανεπιτήδευτο, αφήνοντας τη σιλουέτα και τη συνολική γραμμή του look να κάνουν τη διαφορά. Φόρεσε ένα μαύρο, εφαρμοστό τοπ με λεπτές τιράντες και τετράγωνο ντεκολτέ, με ιδιαίτερες λεπτομέρειες στους ώμους και στην περιοχή του στήθους. Το συνδύασε με μια μακριά μαύρη σατέν φούστα, η οποία ακουμπούσε το έδαφος και άνοιγε ελαφρώς στο τελείωμα. Η φούστα διέθετε, επίσης, πρακτικές πλαϊνές τσέπες, στις οποίες η Rosalía έχει τοποθετήσει τα χέρια της. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μαύρα, oversized γυαλιά ηλίου σε ορθογώνιο σχήμα, διακριτικά ασημένια κοσμήματα και κόκκινο κραγιόν.