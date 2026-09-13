Η Σελίν Ντιόν ερμήνευσε Μαρία Κάλλας στην πρώτη συναυλία της έπειτα από 6 χρόνια (βίντεο)
Η Σελίν Ντιόν ερμήνευσε Μαρία Κάλλας στην πρώτη συναυλία της έπειτα από 6 χρόνια (βίντεο)
Δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της πάνω στη σκηνή του Παρισιού
Η Céline Dion δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της πάνω στη σκηνή του Παρισιού, πραγματοποιώντας την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια, μετά τη μακρά αποχή της προκειμένου να επικεντρωθεί στην υγεία της.
Μπροστά σε ένα κατάμεστο κοινό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, η εμφανώς συγκινημένη τραγουδίστρια είπε πως είναι «απίστευτο που είμαστε όλοι μαζί».
«Έδωσα μια υπόσχεση. Έδωσα μια υπόσχεση ότι θα επιστρέψω και ότι θα ξαναβρεθώ στη σκηνή. Και είμαι εδώ, τραγουδώντας για εσάς και τραγουδώντας για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και την υπομονή σας. Είμαι αυτή που είμαι επειδή με αγαπάτε», είπε απευθυνόμενη στους θαυμαστές της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Μπροστά σε ένα κατάμεστο κοινό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, η εμφανώς συγκινημένη τραγουδίστρια είπε πως είναι «απίστευτο που είμαστε όλοι μαζί».
«Έδωσα μια υπόσχεση. Έδωσα μια υπόσχεση ότι θα επιστρέψω και ότι θα ξαναβρεθώ στη σκηνή. Και είμαι εδώ, τραγουδώντας για εσάς και τραγουδώντας για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και την υπομονή σας. Είμαι αυτή που είμαι επειδή με αγαπάτε», είπε απευθυνόμενη στους θαυμαστές της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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