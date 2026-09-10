Το θρυλικό Revenge Dress της Πριγκίπισσας Diana βγαίνει ξανά σε δημοπρασία

Ηεμφάνιση της Πριγκίπισσας Diana το 1994 στη Serpentine Gallery του Λονδίνου παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες της. Μαύρο, κοντό και με τους ώμους ακάλυπτους, το μεταξωτό φόρεμα που επέλεξε εκείνο το βράδυ προκάλεσε αίσθηση και έμεινε στην ιστορία ως το περίφημο Revenge Dress (σσ. η συγκεκριμένη εμφάνιση έγινε μετά την δημόσια παραδοχή του Καρόλου για απιστία).Σχεδιασμένο από την Ελληνίδα Χριστίνα Σταμπολιάν, το φόρεμα θεωρήθηκε σύμβολο αυτοπεποίθησης και προσωπικής χειραφέτησης, καθώς η Diana εμφανίστηκε με έναν τρόπο που ερχόταν σε αντίθεση με το παραδοσιακά συντηρητικό ενδυματολογικό πρωτόκολλο που συνόδευε τον ρόλο της και έλεγε «είμαι καλά» μέσω της εντυπωσιακής της εμφάνισης. Η εικόνα της, καθώς κατέβαινε από το αυτοκίνητό της μέσα σε ένα πλήθος φωτογράφων και φλας, έκανε τον γύρο του κόσμου και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές fashion στιγμές του 20ού αιώνα.