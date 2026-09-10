Ο Τζόναθαν Άντερσον και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είναι το πιο κομψό δίδυμο με Dior
Ο Τζόναθαν Άντερσον και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είναι το πιο κομψό δίδυμο με Dior
Η pop star υιοθετεί ακόμη και το χαρακτηριστικό στυλ του σχεδιαστή, σε ένα απολαυστικό fashion film που εγκαινιάζει τη συνεργασία του γαλλικού οίκου με την A24.
Η pop star υιοθετεί ακόμη και το χαρακτηριστικό στυλ του σχεδιαστή, σε ένα απολαυστικό fashion film που εγκαινιάζει τη συνεργασία του γαλλικού οίκου με την A24.
Η Sabrina Carpenter μπαίνει στον κόσμο του Jonathan Anderson και αυτή τη φορά το κάνει κυριολεκτικά, αντιγράφοντας ακόμη και το προσωπικό του στυλ. Στο νέο χιουμοριστικό video «In Training», η τραγουδίστρια εμφανίζεται δίπλα στον καλλιτεχνικό διευθυντή του Dior φορώντας καρό πουκάμισο και jeans, σε ένα look που παραπέμπει άμεσα στη χαρακτηριστική, casual γκαρνταρόμπα του σχεδιαστή.
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