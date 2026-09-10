Η εντυπωσιακή δράση του αίματος περιόδου: Θα θεραπεύσει ακόμα και το Αλτσχάιμερ;
Η εντυπωσιακή δράση του αίματος περιόδου: Θα θεραπεύσει ακόμα και το Αλτσχάιμερ;
Τα νέα ερευνητικά ευρήματα είναι πολλά υποσχόμενα
Μπορεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο σχεδόν δύο δισεκατομμύρια γυναίκες να αιμορραγούν κάθε μήνα, ωστόσο η έμμηνος ρύση, και το αίμα που τη συνοδεύει, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητο πεδίο για τους επιστήμονες. Ένα πεδίο, όμως, που κρύβει υποσχέσεις για καλύτερη υγεία.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα