Η εντυπωσιακή δράση του αίματος περιόδου: Θα θεραπεύσει ακόμα και το Αλτσχάιμερ;
MARIE CLAIRE

Η εντυπωσιακή δράση του αίματος περιόδου: Θα θεραπεύσει ακόμα και το Αλτσχάιμερ;

Τα νέα ερευνητικά ευρήματα είναι πολλά υποσχόμενα

Η εντυπωσιακή δράση του αίματος περιόδου: Θα θεραπεύσει ακόμα και το Αλτσχάιμερ;
Μπορεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο σχεδόν δύο δισεκατομμύρια γυναίκες να αιμορραγούν κάθε μήνα, ωστόσο η έμμηνος ρύση, και το αίμα που τη συνοδεύει, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητο πεδίο για τους επιστήμονες. Ένα πεδίο, όμως, που κρύβει υποσχέσεις για καλύτερη υγεία.

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