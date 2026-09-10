Η εντυπωσιακή δράση του αίματος περιόδου: Θα θεραπεύσει ακόμα και το Αλτσχάιμερ;

Μπορεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο σχεδόν δύο δισεκατομμύρια γυναίκες να αιμορραγούν κάθε μήνα, ωστόσο η έμμηνος ρύση, και το αίμα που τη συνοδεύει, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητο πεδίο για τους επιστήμονες. Ένα πεδίο, όμως, που κρύβει υποσχέσεις για καλύτερη υγεία.