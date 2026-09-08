Συνέντευξη με τον Ρόμπερτ ΜακΚέιμπ: Το νέο του λεύκωμα, ιστορίες από τη σχέση με την Ελληνίδα σύζυγό του
Συνέντευξη με τον Ρόμπερτ ΜακΚέιμπ: Το νέο του λεύκωμα, ιστορίες από τη σχέση με την Ελληνίδα σύζυγό του
Το νέο λεύκωμα του θεματοφύλακα της σύγχρονης αιγαιοπελαγίτικης ιστορίας είναι γεμάτο εμβληματικές φωτογραφίες, προσωπικές αναμνήσεις και μαρτυρίες φίλων. Ένας τρυφερός φόρος τιμής στη θάλασσα, στους ανθρώπους της και έναν κόσμο που χάνεται
«Κλείνοντας τα μάτια μου, όπου κι αν βρίσκομαι στον κόσμο, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, μπορώ να ανακαλέσω ολοζώντανες μνήμες από το Αιγαίο». Eτσι ξεκινά το εισαγωγικό σημείωμα του αγαπημένου μας, εμβληματικού φωτογράφου Robert McCabe στο άνοιγμα του εκπληκτικής ομορφιάς τόμου με φωτογραφίες του από το Αιγαίο, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη. Πρόκειται για ένα «ταξίδι μνήμης στο Αιγαίο» μέσα από εικόνες που κατέγραψε ο ίδιος -«παρουσιάζονται περίπου 300 φωτογραφίες από 34 ελληνικά νησιά!»- και μέσα από λέξεις των φίλων του, που το αγάπησαν βαθιά. «Προσφέρουμε αυτόν τον τόμο ως έναν φόρο τιμής στη Θάλασσα και στους ανθρώπους της», σημειώνει ο ίδιος, που κατέγραψε εικόνες, κυρίως σε ασπρόμαυρο φιλμ, με μια Rolleiflex και Plus-X, αλλά και έγχρωμες, με μια Nikon και φιλμ Kodachrome.
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