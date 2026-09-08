Οι νέες τάσεις στα χρώματα μαλλιών: «ποια μας αναδεικνύουν πραγματικά;»

Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και καινούργιες τάσεις στις αποχρώσεις μαλλιών, από πλούσια καστανά και φυσικά ξανθά μέχρι ζεστούς χάλκινους και μελί τόνους. Όσο δελεαστικό κι αν είναι, όμως, να δοκιμάσουμε το χρώμα που βλέπουμε παντού στα social media ή σε μια celebrity, η πραγματική ερώτηση είναι αν ταιριάζει πραγματικά στα δικά μας χαρακτηριστικά.Για να μάθουμε πώς μπορούμε να επιλέγουμε τις τάσεις στα μαλλιά με βάση το προσωπικό μας χρωματικό προφίλ και ποια στοιχεία αξίζει να λαμβάνουμε υπόψη πριν από μια αλλαγή, μιλήσαμε με την color analyst Έλλη Παρασκευοπούλου, η οποία μας εξήγησε πώς θα βρούμε την απόχρωση μαλλιών που πραγματικά μας κολακεύει. Διαβάστε παρακάτω όλα όσα μοιράστηκε μαζί μας: