Φεστιβάλ Βενετίας: Η Μάγκι Τζίλενχαλ φόρεσε Chloé σε μια διαφορετική red carpet εμφάνιση
Φεστιβάλ Βενετίας: Η Μάγκι Τζίλενχαλ φόρεσε Chloé σε μια διαφορετική red carpet εμφάνιση
Πρωταγωνιστής του look ήταν ένα cropped τοπ σε βαθιά μελιτζανί απόχρωση, με έντονα βολάν.
Πρωταγωνιστής του look ήταν ένα cropped τοπ σε βαθιά μελιτζανί απόχρωση, με έντονα βολάν.
ΗMaggie Gyllenhaal έδωσε το «παρών» στην τελετή απονομής του Χρυσού Λέοντα για το σύνολο της καριέρας της Ellen Burstyn, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Με την ιδιότητα της Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, επέλεξε για την περίσταση ένα σύνολο από τη συλλογή Chloé Fall 2025, παραμένοντας πιστή στη λιτή αλλά ιδιαίτερη αισθητική της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα