Φεστιβάλ Βενετίας: Η Μάγκι Τζίλενχαλ φόρεσε Chloé σε μια διαφορετική red carpet εμφάνιση
MARIE CLAIRE

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Μάγκι Τζίλενχαλ φόρεσε Chloé σε μια διαφορετική red carpet εμφάνιση

Πρωταγωνιστής του look ήταν ένα cropped τοπ σε βαθιά μελιτζανί απόχρωση, με έντονα βολάν.

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Μάγκι Τζίλενχαλ φόρεσε Chloé σε μια διαφορετική red carpet εμφάνιση
ΗMaggie Gyllenhaal έδωσε το «παρών» στην τελετή απονομής του Χρυσού Λέοντα για το σύνολο της καριέρας της Ellen Burstyn, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Με την ιδιότητα της Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, επέλεξε για την περίσταση ένα σύνολο από τη συλλογή Chloé Fall 2025, παραμένοντας πιστή στη λιτή αλλά ιδιαίτερη αισθητική της.

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