«Ήταν 10 θολά χρονιά - Ξόδεψα όλα μου τα χρήματα»: Η Πάμελα Άντερσον για την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της

Όταν η Pamela Anderson διαγνώστηκε με ηπατίτιδα C στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ο γιατρός της τής είπε ότι είχε περίπου δέκα χρόνια ζωής. Χρόνια αργότερα, η ηθοποιός μιλά ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που έζησε, τον φόβο για το μέλλον των παιδιών της, αλλά και το τεράστιο οικονομικό κόστος της θεραπείας που τελικά τη βοήθησε να ξεπεράσει την ασθένεια.Η πρωταγωνίστρια του The Last Showgirl αναφέρθηκε στη διάγνωσή της στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν παρέλαβε το amfAR Award of Courage στο amfAR Gala in Venice.«Πίσω, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν διαγνώστηκα με ηπατίτιδα C, δεν υπήρχε θεραπεία», είπε. «Είμαι σίγουρη ότι αυτό επηρέασε και διαστρέβλωσε τις αποφάσεις μου. Δεν φοβόμουν τον θάνατο, αλλά φοβόμουν τι μπορεί να συνέβαινε στα μικρά παιδιά μου. Έφερε τη ζωή μου πάνω κάτω».Αποκάλυψε τη διάγνωσή της το 2002 και είχε δηλώσει ότι προσβλήθηκε από ηπατίτιδα C μέσω κοινής χρήσης βελόνας με τον πρώην σύζυγό της, τον rock drummer Tommy Lee – εκείνος έχει αρνηθεί τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.Η ηπατίτιδα C είναι μια ιογενής λοίμωξη που προσβάλλει κυρίως το ήπαρ και μπορεί να παραμένει στον οργανισμό για χρόνια χωρίς εμφανή συμπτώματα. Μεταδίδεται μέσω επαφής αίματος με αίμα, ενώ η κοινή χρήση βελονών ή συριγγών αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες μετάδοσης.