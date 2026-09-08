«Dark Shower»: Το νέο τελετουργικό ομορφιάς που προτείνει να κάνουμε ντους στο σκοτάδι

Τα τελευταία χρόνια οι beauty ρουτίνες έχουν γίνει όλο και πιο αναλυτικές, με ολοένα περισσότερα βήματα και προϊόντα να βρίσκουν τη θέση τους στο μπάνιο μας. Από scrub και αποτρίχωση μέχρι μάσκες, θεραπείες και διαφορετικά προϊόντα για κάθε σημείο του σώματος, το ντους έχει μετατραπεί σε μια ολόκληρη διαδικασία περιποίησης. Τώρα, όμως, φαίνεται πως μια νέα τάση κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, προτείνοντας να απλοποιήσουμε τη συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας και να της δώσουμε έναν πιο χαλαρό χαρακτήρα.