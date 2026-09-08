«Dark Shower»: Το νέο τελετουργικό ομορφιάς που προτείνει να κάνουμε ντους στο σκοτάδι
MARIE CLAIRE

«Dark Shower»: Το νέο τελετουργικό ομορφιάς που προτείνει να κάνουμε ντους στο σκοτάδι

Η τάση του TikTok μας λέει να χαμηλώσουμε τα φώτα και να κάνουμε τη βραδινή μας ρουτίνα περιποίησης λίγο διαφορετικά.

«Dark Shower»: Το νέο τελετουργικό ομορφιάς που προτείνει να κάνουμε ντους στο σκοτάδι
Τα τελευταία χρόνια οι beauty ρουτίνες έχουν γίνει όλο και πιο αναλυτικές, με ολοένα περισσότερα βήματα και προϊόντα να βρίσκουν τη θέση τους στο μπάνιο μας. Από scrub και αποτρίχωση μέχρι μάσκες, θεραπείες και διαφορετικά προϊόντα για κάθε σημείο του σώματος, το ντους έχει μετατραπεί σε μια ολόκληρη διαδικασία περιποίησης. Τώρα, όμως, φαίνεται πως μια νέα τάση κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, προτείνοντας να απλοποιήσουμε τη συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας και να της δώσουμε έναν πιο χαλαρό χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης